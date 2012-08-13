Austrian Airlines meldet Julizahlen

Im Juli 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,115 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Abnahme von 5,6 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2012 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 10,6 Prozentpunkte auf 2,097 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging dabei um 7,4 Prozentpunkte auf 1,784 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 3,0 Prozentpunkte auf solide 85,1 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,556 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 4,4 Prozentpunkten entspricht.