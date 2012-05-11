Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im April 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 985 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 9,9 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 1,5 Prozentpunkte auf 1,990 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser Expansion sehr gut mithalten, es konnten 1,526 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von zehn Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem April 2011 um 5,9 Prozentpunkte und erreichte 76,7 Prozent.