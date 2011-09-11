Austrian Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2011 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,147 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,8 Prozent auf 2,295 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht mithalten, es konnten 1,830 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 0,3 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,6 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 7,420 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 2,0 Prozent gleichkommt.