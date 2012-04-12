Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im März 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 894 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 12 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im März 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,4 Prozentpunkte auf 1,931 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,421 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 14,9 Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2011 um 3,5 Prozentpunkte und erreichte immer noch schwache 73,6 Prozent.