Etihad lanciert Verbindung nach Bali

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der VAE, landete am Mittwoch erstmals in Denpasar, Bali, und markierte damit den Beginn einer neuen Verbindung zwischen Abu Dhabi und der paradiesischen Insel.

Der Erstflug, EY476, wurde vor dem Abflug am Dienstagabend am Zayed International Airport gefeiert. Bei der Ankunft in Denpasar wurde das Flugzeug mit dem traditionellen Wasserkanonensalut empfangen, und die Kapitäne von Etihad schwenkten die Flaggen der VAE und Indonesiens aus dem Cockpit, um die Einführung der Nonstop-Verbindung zu feiern.

Der neue Service wird viermal pro Woche mit einer modernen Boeing 787-9 Dreamliner durchgeführt, die Etihads renommierte Business Studios und Economy Smart Sitze bietet. Mit 28 Sitzen in der Business Class und 262 Sitzen in der Economy Class, die mit dem E-Box-Unterhaltungssystem von Etihad, Steckdosen an den Sitzen und WLAN an Bord ausgestattet sind, können die Gäste eine komfortable und angenehme Reiseerfahrung genießen, die durch einen erstklassigen Service und arabische Gastfreundschaft ergänzt wird.

„Ich fühle mich geehrt, heute auf der Insel begrüßt zu werden, und bin stolz darauf, einen voll besetzten Flug auf unserem Erstflug nach Bali zu bringen", sagt Arik De, Chief Revenue und Commercial Officer von Etihad.

„Wir freuen uns, Bali in die wachsende Liste der Reiseziele aufzunehmen, die wir direkt von Abu Dhabi aus bedienen. Bali wird unser zweites Ziel in Indonesien und ergänzt die Hauptstadt Jakarta. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste aus dem Mittleren Osten, Europa und unserem globalen Netzwerk mit der tropischen Insel Indonesiens zu verbinden."

Bali bietet eine beeindruckende Vielfalt an Erlebnissen, die sowohl Abenteuerlustige als auch Kultur- und Wellnessliebhaber gleichermaßen begeistern.

Besucher können die malerischen Strände genießen, sich in den erstklassigen Surfspots vergnügen oder das Landesinnere erkunden, wo die Reisfelder und die üppig grünen Landschaften des kulturellen Zentrums von Ubud darauf warten, entdeckt zu werden.

Reisende, die ihre Flüge nach Bali über etihad.com buchen und über Abu Dhabi fliegen, können nun von einem kostenlosen Hotelaufenthalt im Rahmen des Abu Dhabi Stopover-Programms von Etihad profitieren. Dabei haben sie die Möglichkeit, die Vielfalt Abu Dhabis zu entdecken – von traumhaften Stränden und Wüstenlandschaften bis hin zu kulturellen Höhepunkten und erstklassiger Gastronomie.

Anfang dieses Monats hat Etihad auch neue Flüge nach Al Qassim in Saudi-Arabien, Jaipur in Indien sowie saisonale Sommerziele nach Antalya, Málaga, Mykonos, Nizza und Santorin eingeführt.