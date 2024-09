Etihad erhöht Frequenzen nach Frankfurt, München und Zürich

Boeing 787 Dreamliner Etihad Airways (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways kündigt für den Sommer 2025 eine signifikante Erweiterung ihres Flugplans an. Kernstück der Expansion ist die Verdopplung der täglichen Flugverbindungen nach Frankfurt, München und Zürich.

Der neu gestaltete Flugplan, der ab sofort buchbar ist, bietet erhöhte Flugfrequenzen und günstige Abflugzeiten.

Erweiterte Verbindungen, erhöhte Frequenzen

Etihad Airways baut ihre Dienste zu den genannten Zielen deutlich aus und bietet ganzjährig zweimal täglich Flüge zwischen Abu Dhabi und diesen wichtigen Metropolen an. Die Verbindungen nach Frankfurt, München und Zürich werden alle auf 14 wöchentliche Flüge aufgestockt. Frankfurt profitiert von dieser Erhöhung bereits ab Februar 2025, Zürich ab Mai 2025, und München folgt ebenfalls ab Mai 2025.

Die neuen täglichen Flüge sind für Abflüge und Ankünfte am Morgen und am Abend optimal getaktet und bieten Reisenden die Möglichkeit, den für sie passenden Zeitplan zu wählen.

Optimierte Reiseplanung und verbesserte Konnektivität

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer bei Etihad Airways, erklärte: "Mit unserem erweiterten Sommerflugplan setzen wir unser strategisches Ziel um, wichtige Destinationen zweimal täglich anzufliegen. Dies unterstreicht unser Engagement für Wachstum und die Förderung des Tourismus in Abu Dhabi. Die Anpassung unseres Flugplans mit Abflügen um 14 Uhr ab Abu Dhabi ermöglicht unseren Gästen praktische Check-out-Zeiten in ihren Hotels, sodass sie ihren Aufenthalt in unserer Stadt optimal nutzen können.

Für Geschäftsreisende bieten die neuen Flugpläne die Möglichkeit, volle Arbeitstage sowohl zu Beginn als auch am Ende ihrer Reise zu nutzen. Wir freuen uns besonders, unseren Gästen nun doppelt so viele Verbindungen nach Frankfurt, München und Zürich anbieten zu können, was die Bedeutung dieser Märkte für Etihad Airways unterstreicht."

Abu Dhabi als wachsender Knotenpunkt

Als führendes globales Drehkreuz stärkt Abu Dhabi seine Position weiter mit Etihads erweitertem Flugplan, der nahtlose Verbindungen zu wichtigen Zielen weltweit bietet. Das kostenlose Stopover-Programm von Etihad ergänzt diese verbesserte Konnektivität, indem es Reisenden ermöglicht, ihre Zwischenstopps in unvergessliche Aufenthalte mit bis zu zwei kostenlosen Übernachtungen in Premium-Hotels in Abu Dhabi zu verwandeln.

Für weitere Informationen zum Sommerflugplan 2025 von Etihad und zur Buchung Ihrer nächsten Reise besuchen Sie www.etihad.com.

