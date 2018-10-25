Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte bei der Nachfrage zulegen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im September 2018 um 6,5 Prozent auf 1,704 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, die Kapazität wurde dabei um 10,8 Prozent auf 2,108 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 80,8 Prozent und hat sich somit um 3,3 Prozentpunkte abgeschwächt.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa bedient 80 Destinationen in 32 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG und 19 Embraer 190.