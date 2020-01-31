Copa meldet Dezemberzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste leicht schwächere Zahlen hinnehmen.

Der Passagierverkehr bei Copa ging im Dezember 2019 um 2,2 Prozent auf 1,814 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 5,9 Prozent auf 2,125 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung lag bei 85,4 Prozent, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2018.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.