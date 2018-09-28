Copa meldet solide Augustzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte im August 2018 leicht zulegen.

Die Nachfrage beim Passagierverkehr bei Copa hat sich im August um 2,8 Prozent auf 1,868 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, die Kapazität wurde um 4,9 Prozent auf 2,238 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,5 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte weniger als im August 2017.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 80 Destinationen in 32 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 der neusten Generation und 19 Embraer 190.