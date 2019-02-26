Copa meldet Verkehrszunahme
26.02.2019 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte weiter wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Januar 2019 um 6,2 Prozent auf 1,937 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 7,5 Prozent auf 2,333 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,0 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Januar 2017.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt fünf Boeing 737 MAX 9, 82 Boeing 737 NG und achtzehn Embraer 190.