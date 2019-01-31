Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2018 um 5,3 Prozent auf 1,855 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um sechs Prozent auf 2,259 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 82,1 Prozent, das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als im Dezember 2017.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 32 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 87 Boeing 737 und neunzehn Embraer 190.