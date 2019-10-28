Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste erneut schwächere Zahlen hinnehmen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im September 2019 um 0,7 Prozent auf 1,691 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert, die Kapazität wurde dabei um 5,5 Prozent auf 1,992 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei soliden 84,9 Prozent und hat sich somit um 4,1 Prozentpunkte verbessert.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa bedient 80 Destinationen in 33 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt sechs Boeing 737 MAX 9, 82 Boeing 737 NG und 15 Embraer 190.