Copa Holdings meldet Aprilzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Verkehrszahlen entwickelten sich bei der Fluggesellschaft aus Lateinamerika leicht negativ.

Der Passagierverkehr bei Copa ist im April 2019 um 0,9 Prozent auf 1,697 Milliarden nachgefragte Sitzplatzmeilen zurückgegangen, die Kapazität wurde um 3,5 Prozent auf 2,016 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Auslastung lag bei 84,1 Prozent, das waren 2,2 Prozentpunkte mehr als im April 2018.

Copa Holdings ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, sechs Boeing 737 MAX und 16 Embraer 190.