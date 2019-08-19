Copa mit weniger Verkehr

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste leicht schwächere Zahlen hinnehmen.

Der Passagierverkehr bei Copa ging im Juli 2019 um 2,6 Prozent auf 1,963 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um 0,8 Prozent auf 2,266 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht zurückgenommen. Die Auslastung lag bei hohen 86,6 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresjuli.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 80 Destinationen in 32 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, sechs Boeing 737 MAX9 und 16 Embraer 190.