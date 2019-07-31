Copa meldet bessere Nachfrage

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste weiter Federn lassen.

Der Passagierverkehr bei Copa ging im Juni 2019 um 3,9 Prozent auf 1,756 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um 4,8 Prozent auf 2,064 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung lag bei soliden 85,1 Prozent, das war 0,8 Prozent mehr als im Juni 2018.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG und 16 Embraer 190.