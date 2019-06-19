Copa meldet weniger Verkehr
19.06.2019 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika verzeichnete rückläufige Zahlen.
Der Passagierverkehr bei Copa ging im Mai 2019 um 2,6 Prozent auf 1,796 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um 4,6 Prozent auf 2,085 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Die Auslastung lag bei hohen 86,1 Prozent, das waren 1,8 Prozentpunkte mehr als im Mai 2018.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, sechs Boeing 737 MAX9 und 16 Embraer 190.