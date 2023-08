Erster Airbus A350 in Endmontage

Die Endmontage der ersten A350 XWB in der neuen Fertigungslinie in Toulouse ist angelaufen. Während dieser Etappe wird Airbus die 19,7 Meter lange mittlere Rumpfsektion mit der 21 Meter langen vorderen Rumpfsektion verbinden.

Diese erste A350 XWB-Flugzeugzelle wird für die statischen Strukturtests verwendet, die für alle neuen Flugzeuge während des Zulassungsverfahrens durchgeführt werden. Die Montage der ersten fliegenden A350 XWB mit der Seriennummer MSN1 beginn noch in diesem Sommer. Ein Beluga-Transporter brachte die mittlere Rumpfsektion am 4. April 2012 von St. Nazaire nach Toulouse. Die vordere Rumpfsektion wurde bereits am 23. Dezember 2011 von St. Nazaire an die A350 XWB-Endmontagelinie geliefert. Die Lieferung der hinteren Rumpfsektion aus Hamburg und deren Montage sind für die kommenden Wochen vorgesehen. Anschließend werden die Tragflächen aus dem Airbus-Werk im walisischen Broughton in Toulouse eintreffen. Der A350 XWB-Rumpf besteht aus drei großen Abschnitten: der vorderen, mittleren und hinteren Rumpfsektion. Diese Sektionen werden in der ersten Hauptmontagestation (Station 50) zusammengesetzt. Dort wird auch das Bugfahrwerk eingebaut. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, wird der Flugzeugrumpf zu Station 40 transportiert, wo die Tragflächen und der Heckabschnitt montiert werden. Der Kabineneinbau erfolgt parallel zur Verbindung der Tragflächen mit dem Rumpf und zur Inbetriebnahme der Flugzeugsysteme. So können die Funktionstests früher als bei den vorherigen Programmen beginnen. Airbus führt mit der A350 XWB eine völlig neue Familie von Großraumjets mittlerer Passagierkapazität ein. Diese hoch effizienten Flugzeuge verbinden neueste Errungenschaften bei Aerodynamik und Konstruktion mit fortschrittlichsten Technologien, um die Kraftstoffeffizienz und Betriebskosten gegenüber den derzeitigen Flugzeugen dieser Größenklasse um 25 Prozent zu verbessern. Die besonders gewichtseffiziente Flugzeugzelle besteht zu 53 Prozent aus Verbundwerkstoffen, die mit Titan- und fortschrittlichen Aluminiumlegierungen kombiniert sind, sodass der Anteil moderner Werkstoffe an der Struktur insgesamt bei über 70 Prozent liegt. Der innovative Rumpf auf Basis von Kohlefaserverbundwerkstoffen (CFK) trägt wesentlich zum geringeren Treibstoffverbrauch bei und erhöht zudem die Wartungsfreundlichkeit. Die A350 XWB profitiert vom großen Know-how, über das Airbus bei der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen in seinen Flugzeugen verfügt. Die A350 XWB-Familie umfasst drei Passagierversionen mit einer Langstreckenreichweite von 15.580 km/8.500 nm: Die A350-800 wird in einer typischen Kabinenkonfiguration mit drei Klassen 270 Passagieren Platz bieten, während die A350-900 für 314 und die A350-1000 für 350 Passagiere bestuhlt werden.