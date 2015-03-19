Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Februar 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knapp vierzehn Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer konnten im Februar um 13,9 Prozent auf 13,557 Milliarden wachsen, die Kapazität wurde um 12,1 Prozent auf 16,429 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,270 Millionen Passagiere, 7,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 12,8 Prozent auf 103.546 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2014 insgesamt 83,008 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.