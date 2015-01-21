Air China meldet mehr Verkehr

Air China Cargo (Foto: Airport Hahn)

Air China kann für den Monat Dezember 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 8,9 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 8,9 Prozent auf 12,750 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 9,9 Prozent auf 16,671 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,765 Millionen Passagiere, 8,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 12,3 Prozent auf 145.746 Tonnen vermindert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2014 insgesamt 83,008 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,9 Prozent.