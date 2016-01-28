Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Dezember 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gute elf Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 11,3 Prozent auf 14,195 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 11,4 Prozent auf 18,563 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,162 Millionen Passagiere, knapp sechs Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 4,6 Prozent auf 152.483 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 89,807 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.