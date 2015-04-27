Air China meldet bessere Verkehrszahlen
27.04.2015 RK
Air China kann für den Monat März 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 6,7 Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um 18,8 Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im März um 6,7 Prozent auf 14,287 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 13,5 Prozent auf 17,489 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,712 Millionen Passagiere, 17,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im März 142 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren gut vier Prozent mehr als im März 2014.
Im ersten Quartal 2015 konnte Air China 21,712 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.