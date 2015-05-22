Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat April 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut zehn Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um mehr als acht Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 9,4 Prozent auf 13,793 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um neun Prozent auf 17,197 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung konnte um 0,3 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verbessert werden. Insgesamt transportierte Air China 7,405 Millionen Passagiere, das waren 9,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im April 138.977 Tonnen an Luftfracht, das entspricht einem Plus von 8,3 Prozent.