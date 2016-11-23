Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Oktober 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut acht Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um acht Prozent auf 16,421 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 6,5 Prozent auf 20,166 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 8,524 Millionen Passagiere, das waren 7,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China hat im Oktober 155.812 Tonnen Fracht transportiert, das entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.

Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 80,947 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von gut sieben Prozent.