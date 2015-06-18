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Air China meldet weiteres Wachstum

18.06.2015 JS
Boeing 747-8I Air China
Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Mai 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um mehr als zwölf Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um gut dreiundzwanzig Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Mai um 12,5 Prozent auf 13,925 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 12,8 Prozent auf 17,706 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,404 Millionen Passagiere, 12,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Mai 140.691 Tonnen an Luftfracht, das waren 10,4 Prozent mehr als im Mai 2014.

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