Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat September 2015 einen Anstieg des Passagierverkehrs um 11,6 Prozent vermelden, im Cargobereich sind es 1,3 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im September um 11,6 Prozent auf 14,442 Milliarden, die Kapazität wurde um 11,7 Prozent auf 18,210 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,497 Millionen Passagiere, 8,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im September 148 Tausend Tonnen Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.

Mit Air China flogen von Januar bis Ende September 67,588 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 8,9 Prozent.