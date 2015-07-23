Air China meldet bessere Nachfrage

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juni 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 10,6 Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um 23,7 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 10,6 Prozent auf 13,836 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 10,4 Prozent auf 17,348 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,151 Millionen Passagiere, 8,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juni 136 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 11,9 Prozent mehr als im Juni 2014.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 43,672 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Wachstum von 8,8 Prozent.