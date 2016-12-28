Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat November 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut acht Prozent vermelden, im Cargobereich ist die Nachfrage um knapp zwölf Prozent gestiegen.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im November um 8,2 Prozent auf 14,977 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um sechs Prozent auf 18,796 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,737 Millionen Passagiere, das waren 8,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 10,9 Prozent auf 164.946 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 88,684 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.