Emirates präsentiert Rekordergebnis

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Die Emirates Group verzeichnet ein neues Rekordergebnis für das erste Halbjahr mit einem Gewinn vor Steuern¹ von 10,4 Milliarden AED (2,8 Milliarden USD), 1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Dies ist das erste Geschäftsjahr, in dem die 2023 in Kraft getretene Corporate Income Tax der VAE auf die Emirates-Gruppe angewendet wird. Nach Berücksichtigung der Steuerbelastung von 9 Prozent beträgt der Gewinn der Gruppe nach Steuern 9,3 Milliarden AED (2,5 Milliarden USD).

Die Emirates Group demonstriert ihre starke operative Rentabilität mit einem soliden EBITDA von 20,4 Milliarden AED (5,6 Milliarden USD), das gegenüber dem Vorjahresergebnis von 20,6 Milliarden AED (5,6 Milliarden USD) leicht rückläufig ist.

Der Gruppen-Umsatz belief sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024-25 auf 70,8 Milliarden AED (19,3 Milliarden USD) und stieg damit um 5 Prozent gegenüber 67,3 Milliarden AED (18,3 Milliarden USD) im Vorjahr. Dies spiegelt die anhaltend starke Kundennachfrage in allen Geschäftsbereichen und Regionen wider.

Die Emirates Group schloss das erste Halbjahr 2024-25 am 30. September 2024 mit einer soliden Liquiditätslage von 43,7 Milliarden AED (11,9 Milliarden USD) ab, verglichen mit 47,1 Milliarden AED (12,8 Milliarden USD) am 31. März 2024. Die Unternehmensgruppe war in der Lage, auf ihre eigenen starken Barreserven zurückzugreifen, um den Geschäftsbedarf zu decken, einschliesslich der Zahlungen für die Bestellung neuer Frachtflugzeuge und Schuldentilgungen. Die Gruppe zahlte auch eine Dividende in Höhe von 2 Milliarden AED an ihre Eigentümer aus, die am Ende des Geschäftsjahres 2023-24 beschlossen wurde.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline & Group: „Die Emirates Group hat ihr Rekordergebnis vom letzten Jahr noch übertroffen und ein fantastisches Ergebnis für das erste Halbjahr 2024-25 erzielt. Dies verdeutlicht einmal mehr die Stärke unseres bewährten Geschäftsmodells in Kombination mit dem Wachstumskurs von Dubai als idealem Ort zum Leben, Arbeiten, für Ferien, als Drehkreuz zu anderen Zielen und für Geschäfte.“

„Die hohe Rentabilität des Konzerns ermöglicht es uns, die für unseren weiteren Erfolg notwendigen Investitionen zu tätigen. Wir investieren Milliarden von Dollar, um neue Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden auf den Markt zu bringen, um fortschrittliche Technologien und andere Innovationen zu implementieren, um unser Wachstum voranzutreiben, und um für unsere Mitarbeiter zu sorgen, die jeden Tag hart arbeiten, um die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.“

Seine Hoheit Scheich Ahmed fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass die starke Kundennachfrage für den Rest des Jahres 2024-25 anhalten wird. Wir freuen uns darauf, unsere Kapazität zu erhöhen, um so unsere Einnahmen zu erhöhen, sobald neue Flugzeuge zur Emirates-Flotte stossen und neue Einrichtungen bei dnata in Betrieb genommen werden.

Die Aussichten sind positiv. Trotzdem werden wir uns nicht darauf ausruhen, was wir schon erreicht haben, sondern unsere Kapazitäten und Ressourcen in einem dynamischen Markt weiterhin flexibel einsetzen.“

Um die gestiegenen Betriebs- und Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, ist die Mitarbeiterzahl der Emirates Group im Vergleich zum 31. März 2024 um 3 Prozent auf insgesamt 114.610 Mitarbeiter zum 30. September 2024 gestiegen. Sowohl Emirates als auch dnata stellen laufend neue Mitarbeiter ein, um die zukünftigen Anforderungen der Unternehmen erfüllen zu können.

Emirates Airline

Emirates hat sein Streckennetz weiter ausgebaut und die Verbindungen über das Drehkreuz Dubai erhöht. In der ersten Jahreshälfte 2024-25 steigerte Emirates die Zahl seiner Linienflüge zu den acht Zielen Amsterdam, Cebu, Clark, Luanda, Lyon, Madrid, Manila und Singapur.

Im Mai führte Emirates die täglichen Flüge nach Phnom Penh in Kambodscha über Singapur wieder ein. Im Juni nahm Emirates tägliche Flüge nach Bogotá über Miami auf und erweiterte damit die Präsenz der Airline in Südamerika mit seinem ersten Ziel in Kolumbien. Im September legte Emirates eine neue Route nach Madagaskar über die Seychellen auf und erweiterte damit sein Passagier- und Fracht-Streckennetz bis zum 30. September auf 148 Flughäfen in 80 Ländern.

Um die Reise-Optionen für seine Kunden zu erweitern, hat Emirates in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024-25 neue Vereinbarungen mit sieben Codeshare-, Interline- und Intermodal-Partnern geschlossen: AirPeace, Avianca, BLADE, ITA Airways, Iceland Air, SNCF Railway und Viva Aerobus.

Zwischen dem 1. April und dem 30. September haben 8 Flugzeuge (3 A380, 5 Boeing 777) das 4-Milliarden-USD-umfassende Retrofit-Programm der Fluggesellschaft durchlaufen und sind nun mit einer vollständig erneuerten Innenausstattung ausgerüstet. Damit konnte Emirates seine neuesten Kabinenprodukte früher als geplant einsetzen, einschliesslich der neuesten 4-Klassen-Boeing 777, mit neuer 1-2-1-Anordnung von Liegesitzen mit persönlicher Minibar in der Business Class und der beliebten Emirates Premium Economy.

Die erste umgerüstete Emirates Boeing 777 wurde im August nach Genf eingesetzt, gefolgt von Tokio-Haneda und Brüssel. Für die folgenden sechs Monate, in denen weitere Flugzeuge umgerüstet werden, hat Emirates zehn weitere Strecken² für seine neueste 777 vorgesehen: Riyadh, Zürich, Kuwait, Damman, Chicago, Boston, Dallas Fort Worth, Seattle, Newark-Athen und Miami-Bogota.

Bis zum Jahresende werden Emirates-Kunden auf über 30 Strecken mit den neuesten A380- und Boeing 777-Flugzeugen, einschliesslich der Premium Economy Class, fliegen können.

Am Boden wurden 44 Millionen AED in die Eröffnung neuer Emirates Lounges für Premium-Kunden an den Flughäfen London Stansted und Jeddah sowie in die Renovierung der bestehenden Lounge in Paris Charles De Gaulle investiert. Dies ist Teil eines laufenden Multi-Millionen-Dollar-Programms zur Erweiterung des Netzwerks eigener Emirates Lounges. Im Juli eröffnete Emirates einen neuen Concept Travel Store in Hongkong, den ersten ausserhalb der Vereinigten Arabischen Emirate, und plant im Rahmen seiner Einzelhandelsstrategie die Eröffnung weiterer Stores in seinem Streckennetz.

Emirates hat seine Umweltinitiativen weiter vorangetrieben und setzt, wann immer es möglich ist, auf nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024-25 hat Emirates zum ersten Mal Maschinen in Singapur und London Heathrow SAF betankt.

Emirates ist der Aviation Initiative for Renewable Energy (aireg) in Deutschland beigetreten und hat sich als Industriepartner des Aviation Impact Accelerator (AIA) an der Universität Cambridge angemeldet, um zur Erforschung und Entwicklung von Wegen zur Emissionsreduktion beizutragen. Die AIA-Partnerschaft markiert auch die erste Auszahlung aus dem 200-Millionen-US-Dollar-Fonds von Emirates, der speziell zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit in der Luftfahrt vorgesehen ist.

In der ersten Jahreshälfte 2024-25 investierte Emirates verstärkt in seine globale Markenpräsenz, insbesondere durch die Unterzeichnung eines bedeutenden neuen Sponsoringvertrags als offizieller Airline-Partner von The Championships - Wimbledon. Ausserdem verlängerte Emirates seine langjährigen Partnerschaften mit dem International Cricket Council (ICC) um acht Jahre und mit dem portugiesischen Fussballverein SL Benfica um fünf Jahre.

Die Gesamtkapazität stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres aufgrund des erweiterten Flugbetriebs um 5 Prozent auf 29,9 Milliarden verfügbare Tonnenkilometer (Available Tonne Kilometres; ATKM). Die Kapazität, gemessen in verfügbaren Sitzkilometern (Available Seat Kilometres; ASKM), stieg um 4 Prozent, während der in Umsatz-Passagier-Kilometern (Revenue Passenger Kilometers; RPKM) gemessene Passagierverkehr um 2 Prozent stieg. Der durchschnittliche Sitzladefaktor betrug 80,0 Prozent, verglichen mit 81,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Emirates beförderte zwischen dem 1. April und dem 30. September 2024 26,9 Millionen Passagiere, 3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Emirates SkyCargo beförderte in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,198.000 Tonnen Fracht, 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wobei der starke chinesische E-Commerce-Verkehr und ein Anstieg der für Dubai bestimmten Sendungen einen wesentlichen Teil des Volumens ausmachten.

Emirates SkyCargo konnte mit einem neuen Boeing 777-Frachter und 2 weiteren Boeing 747F im Wet-Leasing zusätzlichen Kapazitäten schaffen, um so die Nachfrage zu decken. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024-25 bestellte Emirates 10 zusätzliche Boeing 777-Frachter, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Die starke Kundennachfrage nach den spezialisierten Produkten von Emirates SkyCargo und das hervorragende Netzwerk von Frachter- und Unterdeck-Frachtkapazitäten führten zu einem Anstieg der Erträge um 11 Prozent.

Der Gewinn vor Steuern von Emirates für das erste Halbjahr 2024-25 erreichte einen neuen Rekord von 9,7 Milliarden AED (2,6 Milliarden USD), verglichen mit 9,5 Milliarden AED (2,6 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn nach Steuern von Emirates beträgt 8,7 Milliarden AED (2,4 Milliarden USD).

Der Umsatz, einschliesslich sonstiger betrieblicher Erträge, in Höhe von 62,6 Milliarden AED (16,9 Milliarden USD) stieg um 5 Prozent gegenüber 59,5 Milliarden AED (16,2 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der neue Umsatzrekord der Fluggesellschaft ist auf die anhaltend starke Passagier- und Luftfrachtnachfrage in allen Märkten sowie auf die Fähigkeit der Airline zurückzuführen, seinen Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Die direkten Betriebskosten (einschliesslich Treibstoff) stiegen im Einklang mit dem erhöhten Flugbetrieb um 6 Prozent. Treibstoff ist nach wie vor die grösste Komponente der Betriebskosten von Emirates (32 Prozent), verglichen mit 34 Prozent im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Angetrieben durch die starke Kundennachfrage und den erhöhten Flugbetrieb in den ersten sechs Monaten blieb das EBITDA von Emirates mit 19,1 Milliarden AED (5,2 Milliarden USD) sehr stark, obwohl es im Vergleich zu 19,5 Milliarden AED (5,3 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres leicht um 2 Prozent zurückging.

dnata

dnata verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024-25 ein starkes Wachstum und baute seine Aktivitäten in den Bereichen Fracht und Bodenabfertigung, Catering und Einzelhandel sowie Reisedienstleistungen weiter aus.

In der ersten Jahreshälfte 2024-25 konnte dnata in den Bereichen Flughafendienste sowie Catering und Einzelhandel mehrere bedeutende neue Verträge abschliessen und die Anzahl seiner Bestandskunden im internationalen Geschäft erhöhen. Dies zeigt, dass dnata in der Lage ist, die vielfältigen Anforderungen seiner Airline-Kunden mit hohen Sicherheitsstandards und gleichbleibend hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen.

dnata hat strategische Investitionen in sein Geschäft getätigt, um auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu reagieren und die Marktaussichten zu nutzen. Zu den Highlights in der ersten Jahreshälfte 2024-25 zählen der Ausbau der Präsenz in den USA mit der Aufnahme der Bodenabfertigung am Flughafen Raleigh-Durham International, die Unterzeichnung bedeutender Verträge für neue Bodenabfertigungsgeräte (GSE) im Gesamtwert von über 210 Millionen US-Dollar über die gesamte Lebensdauer sowie die geplante 50-prozentige Steigerung der Frachtabfertigungskapazität in Zürich mit zusätzlichen Lagerkapazitäten.

dnata hat auch seine Umweltagenda zur Emissionsreduktion vorangetrieben, dazu zählen Investitionen zur Umstellung der gesamten Flotte nicht-elektrischer luftseitiger Fahrzeuge und GSEs in den VAE auf Biodiesel und der Einsatz weiterer elektrischer GSEs in Brasilien und den VAE.

Der Umsatz von dnata, einschliesslich sonstiger betrieblicher Erträge, lag bei 10,4 Milliarden AED (2,8 Milliarden USD) und stieg damit um 11 Prozent gegenüber 9,3 Milliarden AED (2,5 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Gesamtgewinn vor Steuern von dnata betrug 720 Millionen AED (196 Millionen USD), ein Rückgang um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser ist in erster Linie auf eine einmalige Wertminderung in Höhe von 152 Millionen AED zurückzuführen. dnatas Gewinn nach Steuern beträgt 571 Millionen AED (156 Millionen USD).

Zur Veranschaulichung der operativen Rentabilität lag das EBITDA von dnata bei 1,3 Milliarden AED (354 Millionen USD) und damit 16 Prozent über dem Vorjahreswert von 1,1 Milliarden AED (305 Millionen USD).

Der dnata-Geschäftsbereich Airport Operations leistete mit 4,8 Milliarden AED (1,3 Milliarden USD) nach wie vor den grössten Beitrag zum Umsatz, was einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, da die Geschäftstätigkeit der Airlines insbesondere in Australien, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Grossbritannien weiter zunimmt. Die Zahl der von dnata abgefertigten Flugzeugumläufe stieg um 2 Prozent auf 391.365 und die Zahl der umgeschlagenen Frachttonnen um 18 Prozent auf 1,5 Millionen Tonnen, was auf die stetige Nachfrage nach Luftfrachtdiensten weltweit zurückzuführen ist.

Das Flugcatering- und Einzelhandelsgeschäft von dnata trug 3,7 Milliarden AED (1,0 Milliarden USD) zum Umsatz bei, was einem Anstieg von 8 Prozent entspricht, da die Catering-Produktion in Australien und Grossbritannien erhöht wurde, um die Kundennachfrage zu befriedigen. Zudem stieg das Einzelhandelsgeschäft im Rahmen der Strategie des Geschäftsbereichs und überarbeitete Verträge wirkten sich positiv aus. Die Gesamtzahl der ausgelieferten Bord-Mahlzeiten sank um 5 Prozent auf 62,7 Millionen Mahlzeiten im Vergleich zu 66,3 Millionen Mahlzeiten im letzten Jahr.

Die Reisesparte von dnata trug 1,8 Milliarden AED (483 Millionen USD) zum Umsatz bei, ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zu 1,4 Milliarden AED (391 Millionen USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres, mit starken Beiträgen der Geschäftsbereiche Imagine Cruising, Destination Asia und Middle East Corporate Travel. Der Geschäftsbereich meldete einen zugrunde liegenden Gesamttransaktionswert (Total Transactional Value, TTV) von 4,5 Milliarden AED (1,2 Milliarden USD), verglichen mit 4,1 Milliarden AED (1,1 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

¹ Die Corporate Income Tax der VAE gilt für die Emirates-Gruppe ab dem Geschäftsjahr 2024-25. Daher sind die PAT-Zahlen für September 2024 und September 2023 nicht direkt vergleichbar.

² Die Formulierung “weitere Strecken” bezieht sich auf alle Pläne nach dem Stichtag 30. September 2024.