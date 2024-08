Emirates Boeing 777 Premierenflug nach Genf

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates hat am 7. Augst 2024 erstmals eine Boeing 777 mit der neusten Kabinenausstattung eingesetzt, der Erstflug führte die Boeing 777 nach Genf in die Schweiz.

Die erste Emirates Boeing 777, die im Rahmen des aktuellen Retrofit-Programms der Fluggesellschaft mit einem komplett modernisierten Kabinenprodukt ausgestattet wurde, wird heute (7. August 2024) erstmalig im Liniendienst auf der Flugrotation EK83/EK84 zwischen Dubai und Genf eingesetzt. Der erste Emirates 777-Jet wurde während des 37 Tage umfassenden kompletten Kabinen-Retrofits unter anderem mit der Premium-Economy-Class sowie Business-Class-Sitzen der nächsten Generation in einer 1-2-1-Anordnung ausgestattet. Insgesamt dauerte der Retrofit vier Tage weniger als geplant, so dass die erste Emirates 777 früher offiziell in den Liniendienst gestellt werden kann. Genf ist weltweit das erste Ziel, das mit der neuen Vier-Klassen-Boeing 777 bedient wird.

Emirates Boeing 777 mit der neusten Kabinenausstattung (Foto: Emirates)

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Mit der Einführung unserer neuesten Boeing 777 und ihrer charakteristischen Innenausstattung, die den Branchenmassstab für Premium-Reisen anhebt, setzt Emirates sein Engagement für ein unvergleichliches Erlebnis an Bord fort. Unsere neueste Business-Class-Kabine bietet unseren Kunden ein Gefühl von Exklusivität und Privatsphäre, ergänzt durch unser erstklassiges Angebot an Bordprodukten. Unsere beliebte Premium-Economy-Kabine gilt als eine der besten der Branche und wurde sorgfältig für mehr Komfort konzipiert. Immer mehr Flugzeuge unserer Boeing 777- und A380-Flotte werden mit der neuesten Generation unserer Kabinenausstattung modernisiert und bieten unseren Passagieren das hochwertigste Reiseerlebnis, unabhängig vom Flugzeugtyp.“

Mohammad Lootah, Emirates Country Manager Switzerland: "Die Entscheidung, unsere mit Spannung erwarteten neuen Business-Class-Sitze als Weltpremiere nach Genf zu bringen, war eine naheliegende. Genf ist eine wichtige Destination im globalen Streckennetz von Emirates. Gerade unsere Premium-Kabinen sind hier stark nachgefragt, sowohl im Leisure- als auch im Business-Segment."

"Die Boeing 777 bleibt das Rückgrat der Emirates-Flotte und wir freuen uns, mit der Einführung unserer brandneuen Vier-Klassen-Kabine auf den Flügen nach Genf das Flugerlebnis für unsere Kunden noch weiter zu steigern. Wir bleiben dem Schweizer Markt verpflichtet und fliegen in die Schweiz mit unseren besten Produkten. Genf hat sich bereits als erfolgreiche Markeinführung unser Best-in-Class-Kabine erwiesen, als unser Boeing 777-'Gamechanger' im Dezember 2017 seinen kommerziellen Erstflug auf der Strecke nach Genf feierte“, fügt Mohammad Lootah hinzu.

Anfang Juli 2024 wurde mit der Umrüstung dieser Emirates Boeing 777 begonnen. Dabei wurde das Flugzeug neu konfiguriert, um Platz für die neue Premium-Economy-Kabine zu schaffen, die aus 24 Sitzen in drei Reihen in der Anordnung 2-4-2 besteht. Die cremefarbenen Ledersitze, die durch Holzverkleidungen in der gesamten Kabine akzentuiert werden, bieten optimierten Komfort mit einem Sitzabstand von 38 Zoll und eine Sitzbreite von 19,5 Zoll, die sich um eine Neigung von acht Zoll verstellen lässt und somit mehr Platz zum Strecken und Entspannen bietet, sowie 6-fach verstellbare Kopfstützen.

Die neue Business Class an Bord der Emirates 777 ist warm und einladend gestaltet und bietet durchdachte Raffinessen und mehr Privatsphäre für die Fluggäste. Sitze und Farbgebung der Kabine wurden überarbeitet und greifen die Designelemente der beliebten Emirates A380 auf: Cremefarbene Ledersitze mit champagnerfarbenen Akzenten, helle Holzverkleidungen und moderne Technologie, die Funktion und Luxus bieten. Die 38 ergonomisch geneigten Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration lassen sich in ein bequemes, komplett flaches Bett mit 20,7 Zoll Breite umwandeln. Die Sitze sind in einem Abstand von bis zu 44 Zoll angeordnet. Sie verfügen ausserdem über eine gepolsterte Kopfstütze, die den Komfort erhöht. Durch die 1-2-1-Konfiguration, bei der vier Sitze nebeneinander angeordnet sind, hat jeder Fluggast direkten Zugang zum Gang. Jeder Sitz verfügt über eine persönliche Minibar, einen Tisch zum Essen oder Arbeiten, mehrere Steckdosen zum Aufladen elektronischer Geräte und vieles mehr. Der Touchscreen-Controller für das Unterhaltungssystem und die Bedienung des Sitzes sowie ein persönlicher 23-Zoll-HD-Bildschirm, einer der grössten weltweit, sorgen dafür, dass jeder Gast das preisgekrönte Emirates ice-Entertainmentsystem in vollem Umfang geniessen kann.

Die Business-Class-Kabine verfügt über eine kleine Bar, an der Fluggäste während des Fluges Snacks und Erfrischungen zu sich nehmen können. Die neue Emirates-Economy-Class umfasst 256 Sitze in einer Farbpalette aus sanften Grau- und Blautönen. Die ergonomisch gestalteten Sitze verfügen über Kopfstützen aus Vollleder mit flexiblen Seitenpanelen, die auch vertikal verstellt werden können und so optimalen Halt bieten. Das charakteristische Ghaf-Baum-Motiv von Emirates ist in der gesamten Innenausstattung präsent.

Im Rahmen seiner Investitionen von über drei Milliarden US-Dollar in das Kabinenprodukt wird Emirates weitere 80 Boeing 777-Jets umrüsten und damit weiterhin branchenführende Produkte bieten, die das Kundenerlebnis am Himmel weiter optimieren. Neben Genf wird die Fluggesellschaft in den nächsten Wochen ihre neuesten Boeing 777-Jets auf Flügen nach Tokio-Haneda und Brüssel einsetzen. Weitere Ziele werden in Kürze bekannt gegeben.

Die Modernisierungsarbeiten an der Boeing 777 wurden von einem engagierten Team von 175 Ingenieuren und Technikern bei Emirates Engineering in Dubai konzipiert und in Dubai ausgeführt, unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Durch das Emirates Retrofit-Programm profitiert auch die lokale Luftfahrtindustrie in Dubai. So haben über zehn grosse Partner der Airline Hunderte von Fachkräften eingestellt und es wurden Werkstätten sowohl bei Emirates Engineering, als auch ausserhalb eingerichtet, um die verschiedenen Abteilungen des Retrofit-Programms zu unterstützen. Die Fertigstellung der ersten Boeing 777 im Retrofit nahm 37 Tage und 18.000 Arbeitsstunden in Anspruch.

Dabei wurden die verschiedenen Arbeiten rund um die Uhr in einer festgelegten chronologischen Abfolge ausgeführt, vom Ausbau der Innenausstattung bis hin zum Wiedereinbau und Testen der neuen Sitze und anderer Kabinenkomponenten.

Für die Auslieferung der ersten modernisierten Boeing 777 verwendete Emirates insgesamt

330 Quadratmeter Teppichboden

340 Laminatplatten

8.000 Quadratmeter Leder für die Sitze der First, Business und Premium Economy Class

800 Meter Stoff für die Sitze der Economy Class

300 Liter Farbe

Emirates wird im Rahmen des grössten bekannten Retrofit-Programms in der Luftfahrt insgesamt 191 Flugzeuge der Typen Boeing 777 und Airbus A380 einem umfassenden Facelifting unterziehen. Nach Abschluss des Projekts wird Emirates 8.104 Premium-Economy-Sitze der neuesten Generation, 1.894 erneuerte First-Class-Suiten, 11.182 modernisierte Business-Class-Sitze und 21.814 Economy-Class-Sitze installiert haben.

Emirates fliegt mit seiner modernisierten Flotte derzeit nach Genf, New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapur, Mumbai, Bengaluru, Sao Paulo, Tokio Narita, Osaka und Dubai.

Emirates