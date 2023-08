Dassault liefert 2000sten Falcon Business Jet

Dassault hat ihren zweitausendsten Falcon Business Jet ausgeliefert. Die erste Maschine, eine Falcon Mystère 20, ging vor 44 Jahren in Betrieb.

Die Übergabe der 2000LX an die türkische Firma Koç Holding fand in den Dassault Anlagen in Bordeaux-Mérignac im Südwesten Frankreichs statt. Die Falcon-Flotte besteht aus 17 verschiedenen Flugzeugtypen, die in 67 Ländern verteilt sind und weist insgesamt mehr als vierzehn Millionen Flugstunden aus. Die in Istanbul beheimatete Firma Koç besitzt bereits eine Falcon 2000 und hält eine Bestellung für eine Falcon 900LX, welche Ende 2011 geliefert werden soll.