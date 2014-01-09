Venezuela kauft Dornier 228

Die venezolanische Regierung hat bei RUAG Aerospace zehn Dornier 228 in Auftrag gegeben.

Bei der neu vergebenen Bestellung handelt es sich um acht neu zu bauende Dornier 228 NG und zwei gebrauchte Dornier 228-212. Die Dornier 228 Zubringer- und Spezialflugzeuge werden in Zukunft durch die Aviación Militar Bolivariana im Amazonasgebiet für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt. Der Kaufvertrag umfasst neben den Flugzeugen, auch die Schulung des Boden- und Flugpersonals, Ersatzteile und Ausrüstungsmaterial für den Support am Boden. Venezuela ist der erste lateinamerikanische Kunde für die im Jahre 2010 neulancierte Dornier 228 NG.