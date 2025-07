Sommerfest und Flugwochenende beim Dornier Museum Friedrichshafen

DO-Days Friedrichshafen (Foto: Dornier Event GmbH)

Am 9. und 10. August 2025 findet am Flughafen Friedrichshafen beim Dornier Museum wieder ein mitreißendes Sommerwochenende für Fliegerfans und Familien statt.

Mit dem Sommerfest & Flugwochenende stellt das Dornier Museum Friedrichshafen ein mitreißendes Veranstaltungshighlight auf die Beine, das kleine und große Flugzeugfans begeistert. Am 9. und 10. August 2025 kommen Flugzeugfans, Familien und Kinder im größten Technikmuseum am Bodensee voll auf ihre Kosten, wenn Gastflugzeuge einfliegen, spektakuläre Airshows bestaunt werden können und in der riesigen Kinderwelt Spiel, Spaß und jede Menge Attraktionen warten. Highlight unter den diesjährigen Gastmaschinen ist ein Airbus A400M der Bundeswehr. Selbst einmal durch den Sommerhimmel des Bodensees zu fliegen und dicht an dicht bei den Piloten sitzen, das ist bei einem der verschiedenen Rundflugangebote möglich.

Airbus A400M für Luxembourg absolviert Jungfernflug (Foto: Airbus)

Oldtimer der Lüfte & spektakuläre Fly-Ins

Da gibt es was zu staunen: Mehr als 50 historische Maschinen warten rund um das Museum und Flugvorführungen steigen am laufenden Band. Das Gelände rund um das Museum und das angrenzende Flughafen-Rollfeld werden zum Laufsteg für nostalgischen Glanz und moderne Technik. Schon das Fly-In der Gastmaschinen an beiden Tagen ist eine Schau für sich: Dutzende fliegende Oldtimer mit ihren Piloten, darunter auch Dornier Do 27-Maschinen, der größte Doppeldecker der Welt, die Antonov An-2, und die Do 24 ATT werden sich hier wieder treffen. Besucher erleben die historische Luftfahrt hautnah und in Aktion und dürfen mit den Piloten und deren Maschinen auf Tuchfühlung gehen.

DO-Days Friedrichshafen (Foto: Dornier Event GmbH)

Auch Mitfluggelegenheiten über den Bodensee wird es in diesem Jahr geben: In einem Do 27 Flugzeug, in Helikoptern und bei Schnupperflügen des LSC Friedrichshafen e. V.

Static Display mit dem Airbus A400M der Bundeswehr

Highlight unter den diesjährigen Gastflugzeugen auf dem Static Display ist der Airbus A400M der Bundeswehr. Das Lufttransportgeschwader 62 aus Wunstorf wird den Nachfolger der Transall auf dem Museumsgelände präsentieren und für die Besucher am Flugwochenende begehbar machen. Die Crew des größten Militärtransportflugzeugs der deutschen Luftwaffe steht dabei mit Informationen und zum Fachsimpeln bereit.

DO-Days Friedrichshafen (Foto: Dornier Event GmbH)

Täglich Airshows und „Airlebnisse“ mit dem Flughafen Friedrichshafen

Spektakuläre Action mit den Akrobaten der Lüfte gibt es gleich mehrmals täglich. Dabei präsentieren die Piloten ihr Können bei Kunstflugvorführungen und Überflügen. Wenn der unverwechselbare Klang klassischer Flugmotoren ertönt und die waghalsigen Piloten ihre Figuren in den Himmel zaubern, steigt auch der Adrenalinpegel bei den Zuschauern nach oben.

Während die Piloten mit ihren Maschinen in den Himmel aufsteigen, bietet der Flughafen mit Erlebnisangeboten ein interessantes Programm: In Flughafen-Touren hinter die Kulissen blicken, mit dem Bus die Start- und Landebahn entlang rollen oder die Flughafenfeuerwehr mit Ihren Löschfahrzeugen bei einem Einsatz bestaunen, das alles ist beim Sommerfest & Flugwochenende des Dornier Museums möglich.

Do-Days Friedrichshafen Kids (Foto: Dornier Event GmbH)

Riesige Kinderwelt & jede Menge Unterhaltungsspaß

Nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden wird jede Menge geboten: Für ein buntes Kinder- und Familienprogramm sorgt das Museum mit tollen Attraktionen: Die Kleinsten rollen mit dem Seehasen-Dampfbähnle über das Museumsgelände oder drehen vergnügte Runden im nostalgischen Kinder-Karussell. Auf und ab geht’s auf zwei Hüpfburgen und der Kinderspielplatz bietet stundenlanges Spielvergnügen. Der Plastik-Modellbau-Club und die LEGO Klötzlebauer nehmen kleine Flugzeugfans mit in die faszinierende Welt des Modellbaus - Mitmachspaß garantiert! Ein Profi-Zauberer fasziniert die kleinen und großen Zuschauer in Zaubershows und zeigt sein Talent in der Luftballonmodellage. Beim Kinderschminken strahlen Kinderaugen und verweilen danach beim bunten Bastelangebot. Kurzweilige Kinder- und Familientouren durchs Museum finden ebenso mehrmals täglich statt wie Museumsrundgänge für Erwachsene. Die Feuerwehr Meckenbeuren wird mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort sein und lädt Klein und Groß zum Einsteigen ein. Am Löschhäuschen können Nachwuchs-Feuerwehrkräfte ihre Zielgenauigkeit und den Umgang mit dem Feuerwehrschlauch unter Beweis stellen. Spannende Einblicke in die Luftfahrt-Industrie und zu Karriere-Chancen bietet Liebherr Aerospace mit interaktiven Mitmach-Stationen.

DO-Days Friedrichshafen (Foto: Dornier Event GmbH)

Live-Musik am Rollfeld

Am Samstagabend bringt die Cover-Rock-Band „Four Beats Faster“ die Stimmung am Rollfeld zum Kochen. Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei, um 20 Uhr ist Konzertbeginn der oberschwäbischen Kult-Rock-Band die einen Hit nach dem anderen ins Publikum schmettert. Am Sonntag ab 11 Uhr sorgt die Musikkapelle Kehlen für beste Unterhaltung auf der Festbühne am Rollfeld.

Entspannte Anreise

Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Museum auf dem Besucherparkplatz und den umliegenden, ausgeschilderten Ausweichparkplätzen am Flughafen. Als P+R Parkplatz dient der P6 der ZF Friedrichshafen in der Flugplatzstraße. Von dort fahren kosten- und barrierefreie Pendelbusse im 15 Minuten-Takt zum Museum und wieder zurück. Oder man reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an: Die Bahnhaltestelle am Flughafen und die Bushaltestellen am Museum sind nur wenige Schritte vom Festgelände entfernt.

Dornier Museum Friedrichshafen (Foto: Dornier Museum)

Infos

Das Sommerfest und Flugwochenende des Dornier Museums findet am Samstag, 9. August und Sonntag, 10. August von 10 - 18 Uhr im und um das Dornier Museum Friedrichshafen statt. Das Open-Air-Konzert auf der Terrasse am Rollfeld beginnt am Samstag um 18 Uhr bei freiem Eintritt. Tickets für die Rundflüge gibt es direkt vor Ort zu kaufen. Das komplette Sommerfest-Programm, angemeldete Gastflugzeuge und weitere Informationen zu allen Rundflugangeboten sind unter www.dorniermuseum.de abrufbar.