Dassault mit drei Jets an der EBACE

Dassault Falcon 8X at EVACE in Geneva (Foto: Hobby Verlag AG)

Der französische Flugzeugbauer Dassault ist mit drei Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2023 vertreten.

Dassault ist im Static Display an der EBACE in Genf mit einem Falcon 2000LXS, einer Falcon 8X und einer Falcon 6X vertreten. Neben diesen drei Business Jets präsentiert sich Dassault auch mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes.

EBACE Dassault (Foto: FliegerWeb.com)

Neben Dassault ist die Business Jet Betreiberin JetHQ mit einer Falcon 900EX an der diesjährigen EBACE vertreten.

Die größte Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. Mai statt.