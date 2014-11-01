Dassault-Breguet Mirage F. 1

Dassault-Breguet Mirage F.1, Herstellerland: Frankreich Die Mirage F.1 war von der Firma Dassault-Breguet als Nachfolger, der erfolgreichen Mirage III Familie geplant. Sie war als Schulterdecker entwickelt worden und wurde zum Exportschlager Frankreichs. Sie erreichte schon während des vierten Testfluges doppelte Schallgeschwindigkeit. Spannwei: 8,40 m, Länge: 15 m, Maximale Geschwindigkeit: 2335 km/h

In den frühen sechziger Jahren musste Dassault die Grenzen des Deltaflüglers erkennen und entwickelte auf privater Basis einen kleinen Schulterdecker konventioneller Bauart. Die Mirage f.1 hob am 23. Dezember 1966 zu ihrem Erstflug ab. Die französische Luftwaffe entschied sich für die Mirage F. 1 als Ersatzmuster für die Mirage III. Die Maschine erreichte mit dem Atar 9K Triebwerk bereits während des vierten Testfluges doppelte Schallgeschwindigkeit. Nach sieben Jahren wurden im Dezember 1973 die ersten Serienmaschinen an die Armée de l'Air ausgeliefert. Die Mirage F.1 wurde wie ihr Vorgänger zu einem Exportschlager für die französischen Flugzeugbauer, nach der Auslieferung von 715 Mirage F.1 verschiedenster Versionen endete 1989 in Bordeaux-Merignac die Serienfertigung.

Dassault-Breguet Mirage F. 1 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Dassault-Breguet Mirage F. 1

Hersteller: Dassault.

Verwendung: Einsitziges Mehrzweckjagdflugzeug, (E) Allwetter-Jagdbomber, (R) Aufklärer, (B)

zweisitziger Trainer.

Antrieb:1 SNECMA Atar 9K.50 Einwellen-Strahltriebwerk.

Leistung: 7160 kp mit Nachbrenner.

Besatzung: 1 Pilot.

Länge: 15,0 m, mit Staurohr Spannweite: 8,40 m Höhe: 4,5 m Flügelfläche: 25 m² Leergewicht: 7400 kg Maximales Startgewicht: 14'900 kg Interner Kraftstoff: 3600 l Flächenbelastung 596 kg Geschwindigkeit auf Meereshöhe: 1470 km/h Maximale Geschwindigkeit: 2335 km/h, Mach2,2 auf 12'000 m Maximale Steigrate auf Seehöhe: 213 m/s Dienstgipfelhöhe: 20'000 m Startrollstrecke: 550 m Landerollstrecke: 500 m Überführungsreichweite: 3300 km Einsatzradius hoch-tief-hoch: 1400 km

Bewaffnung: zwei 30 mm Maschinenkanonen DEFA 553 mit je 135 Schuss, Lenkwaffen, Raketen und Bomben.