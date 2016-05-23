Dassault mit vier Jets an der EBACE

Dassault Falcon 7X at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der französische Flugzeugproduzent Dassault ist mit vier Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2016 vertreten. The Jetcraft Corporation stellt eine Falcon 7X in Genf aus.

Dassault ist auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einem Falcon 2000XLS, Falcon 900LX, einem Falcon 7X und zum ersten Mal auch mit einem Falcon 8X vertreten. Neben diesen vier exklusiven Luxus Jets präsentiert sich Dassault auch mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes.

Falcon 7X sold at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Neben Dassault ist die Firma ACASS mit einer Dassault Falcon 900EX und Jetcraft Corporation mit einer Falcon 7X an der diesjährigen EBACE anwesend.

Die größte Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. Mai statt.