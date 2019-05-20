Dassault mit drei Jets an der EBACE

Falcon 900LX an der EBACE 2018 (Foto: Hobby Verlag AG)

Der französische Flugzeugbauer Dassault ist mit drei Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2019 vertreten.

Dassault ist im Static Display an der EBACE in Genf mit einem Falcon 2000LXS, einer Falcon 900LX und einer Falcon 8X vertreten. Neben diesen drei Business Jets präsentiert sich Dassault auch mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes.

EBACE 2018 Stand von Dassault (Foto: Hobby Verlag AG)

Neben Dassault ist die Firma JetHQ mit einer Falcon 7X vertreten.

Die größte Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 23. Mai statt.