Dassault mit drei Jets an der EBACE

Dassault Falcon 7X at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der französische Flugzeugproduzent Dassault ist mit drei Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2015 vertreten. The Jet Business stellt eine Falcon 7X in Genf aus.

Dassault ist auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einem Falcon 2000 LXS, Falcon 900LX und einem Falcon 7X vertreten. Neben diesen drei exklusiven Luxus Jets präsentiert sich Dassault ebenfalls mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes.

Falcon 7X sold at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Neben Dassault ist die Firma The Jet Business mit einer Falcon 7X an der diesjährigen EBACE anwesend.

Die größte Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 21. Mai statt.