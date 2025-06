Discover Airlines erstmals in Bodø, Norwegen gelandet

Discover Airlines erstmals in Bodø, Norwegen gelandet (Foto: Discover Airlines)

Am 02. Juni ist Discover Airlines erstmals vom Flughafen München (MUC) zum Flughafen Bodø (BOO) in Norwegen abgehoben.

Der Airbus A320 mit der Flugnummer 4Y1340 landete nach einer Flugzeit von rund drei Stunden um 12:55 Uhr norwegischer Ortszeit. Am Flughafen wurden Gäste und Crew herzlich empfangen.

Im Zeitraum von Juni bis Ende Oktober bietet Discover Airlines bis zu zwei wöchentliche Direktflüge zwischen Bodø und der bayrischen Landeshauptstadt. Flüge finden montags und donnerstags statt. Die nahtlose Anbindung von Discover Airlines an das weltweite Streckennetz der Lufthansa Group Airlines in München und Frankfurt macht es Reisenden einfacher und bequemer denn je, Bodø zu erreichen.

Bodø liegt 80 km nördlich des Polarkreises an der Westküste Norwegens und ist – genau wie Evenes – ein idealer Ausgangspunkt für eine Tour auf die Inselgruppe der Lofoten. Die Reisemonate Juni bis Oktober gelten als optimaler Reisezeitraum mit milden Temperaturen – perfekt, um die wilde Natur, die weißen Sandstrände, Fjorde oder malerische Bergwelt zu erkunden. Zwischen dem 4. Juni und dem 8. Juli lässt sich hier außerdem das Naturphänomen der Mitternachtssonne erleben, bei dem die Sonne mehrere Wochen lang nicht untergeht.

Ab in den Norden: Angebot so vielseitig wie noch nie

Auf Grund der hohen Nachfrage baut Discover Airlines ihr „Nordics“-Programm stetig weiter aus. Neben Bodø bietet der Ferienflieger der Lufthansa bereits ganzjährige Verbindungen von Frankfurt nach Kittilä (Finnland) und Evenes (Norwegen), sowie von München nach Reykjavìk (Island). Das „Nordics“-Angebot wird in 2025 um zwei weitere saisonale Destinationen erweitert: Oulu (Finnland) im Sommer sowie Alta (Norwegen) im Winter, jeweils ab Frankfurt.

Alle Flüge können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 29 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.