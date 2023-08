Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im November 2012 12,999 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 0,6 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 0,2 Prozentpunkte auf 17,555 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 14,482 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember stieg die Auslastung um 1,1 Prozent auf 82,5 Prozent. Die Frachtleistung hat um 0,6 Prozentpunkte auf 193.602 Millionen Tonnen Meilen zugenommen. In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 152,102 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozentpunkten.