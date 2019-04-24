DC Aviation ist IS-BAO zertifiziert

DC Aviation Hangar Stuttgart (Foto: DC Aviation)

DC Aviation aus Stuttgart hat das Audit für die Zertifizierung gemäß dem International Standard for Business Aircraft Operations (IS-BAO) erfolgreich bestanden.

Das Audit basiert auf den Richtlinien der ICAO und ist empfohlener Verfahrensstandard für Flugzeugbetreiber, die In- und Auslandsflüge durchführen.

Die IS-BAO-Zertifizierung ermöglicht es Flugzeugbetreibern, mit dem Know-how von internationalen Dienstleistern wie DC Aviation einen Rahmen für effektive Sicherheit und bewährte Betriebsabläufe zu schaffen. Die DC Aviation Gruppe verfügt über überdurchschnittlich umfangreiche Erfahrung im Business Aviation Bereich und bietet das komplette Portfolio von Aircraft Management über Business Jet-Charter, Wartung von Business Jets, Aircraft Handling bis hin zu strategischer und luftfahrtrechtlicher Beratung an.

Das umfangreiche IS-BAO-Audit umfasst die Erstellung und Einhaltung eines Sicherheitsmanagementsystems (SMS) sowie die Prüfung der Abläufe und Dokumentationen in Bezug auf Personal, standardmäßige Arbeitsverfahren, Schulungsprogramme, Flugbetrieb, Flüge im internationalen Luftraum sowie Flugzeugausrüstung und -wartung. Darüber hinaus werden im Rahmen des Audits auch Betriebshandbücher des Unternehmens, Notfall-einsatzpläne, Umweltmanagement, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Gefahrgut-transporte und weitere Sicherheitsfragen überprüft.

Sicherheit steht bei DC Aviation an erster Stelle, daher profitieren Flugzeugbetreiber von dem umfangreichen Wissen des Unternehmens, so Michael Kuhn, CEO der DC Aviation Gruppe: „Wir sind überaus stolz auf diesen weiteren Meilenstein. Er verdeutlicht das hohe Sicherheitsbewusstsein in unserem Unternehmen und die langjährigen Kompetenzen des gesamten Teams.“ DC Aviation hat seit der Gründung vor zwanzig Jahren einen makellosen Sicherheitsnachweis. Die European Business Aviation Association (EBAA) hat DC Aviation im vergangenen Jahr mit dem „EBAA Diamond Award of Merit“ für mehr als 100.000 Stunden sicheren Fliegens ausgezeichnet. Damit ist DC Aviation eines von nur wenigen Unternehmen, die diese Auszeichnung bisher erhalten haben.

Über die DC Aviation Gruppe

Die DC Aviation entstand im Jahr 2007 aus der früheren DaimlerChrysler Aviation, einer 1998 gegründeten Tochtergesellschaft der DaimlerChrysler AG. Mit Niederlassungen in Dubai, Zürich, Malta, Moskau und Paris nimmt die internationale Unternehmenspräsenz stetig zu. Durch ihre zwanzigjährige Firmengeschichte verfügt die DC Aviation Gruppe über überdurchschnittlich umfangreiche Erfahrung im Business Aviation Bereich und bietet heute ein komplettes Portfolio von Aircraft Management über Business Jet- und Helikopter-Charter, Wartung von Business Jets, Aircraft Handling bis hin zu strategischer und luftfahrtrechtlicher Beratung an. Die Flotte umfasst Kurzstrecken-Jets wie Cessna Citation Typ XLS+, Langstrecken-Jets wie die Gulfstream G650, Flugzeuge mit großer Kabine wie den Airbus 319ACJ sowie VIP-Helikopter.

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