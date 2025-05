AERO baut Business Aviation aus

AERO 2025 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Der AERO Business Aviation Show Hub an der AERO in Friedrichshafen geht im nächsten Jahr mit strategischer Vergrößerung an den Start.

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten AERO Business Aviation Show Hubs zur AERO 2025 ist das Team der fairnamic GmbH bereits voll mit den Vorbereitungen für die Edition 2026. Die AERO 2026 findet vom 22. April bis zum 25. April 2026 statt.

Für die zweite Ausgabe wird das Business Aviation Static Display auf der Flughafenseite sowie entlang der A-Achse auf dem Messegelände erweitert. Der Business Aviation Dome wird mit einer Verdopplung der Ausstellungsfläche deutlich vergrößert.

Tobias Bretzel Projektleiter der AERO sagt: „Das hervorragende Ergebnis und das positive Feedback der zurückliegenden Veranstaltung ist für uns Motivation und Auftrag zugleich, gemeinsam mit der Industrie den nächsten Schritt zu gehen und den AERO Business Aviation Show Hub qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln. Zudem arbeiten wir bereits mit Partnern aus dem Charterbereich daran Flugverbindungen während der AERO nach Friedrichshafen anzubieten“ Robin Tiburtius von der Myle GmbH ergänzt: „Wir haben mit der Premiere des AERO Business Aviation Show Hubs (AERO B.A.S.H.) ein absolutes Statement gesetzt und möchten unsere Stellung als Leading Show for General Aviation auch auf den Business Aviation Bereich ausweiten. Dank des konstruktiven Feedbacks unserer Partner und Besucher, werden wir das Konzept in den kommenden Jahren weiter verbessern, um noch mehr internationales Publikum aus der Business Aviation anzuziehen. Networking steht dabei im Fokus – einerseits auf fachlicher Ebene durch ein ausgebautes Konferenzprogramm sowie durch ein ansprechendes Rahmenprogramm, ohne den Charme und die Bodenständigkeit der Veranstaltung zu verlieren.“

Auf der AERO 2025 war das größte Line-up von Geschäftsreiseflugzeugen in diesem Jahr auf einer Messe in Europa zu sehen. Mit über 320 Fluggeräten von mehr als 760 Ausstellern aus 38 Ländern auf dem gesamten Messegelände konnten die 32 100 Besucherinnen und Besucher der AERO 2025 die gesamte Bandbreite der Business Aviation und der General Aviation erleben.

