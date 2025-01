AERO verspricht Innovationen in allen Bereichen

AERO 2024 Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2025 in Friedrichshafen steht vor der Tür und spiegelt die gesamte Bandbreite der Allgemeinen Luftfahrt wider, vom Luftsportgerät bis zum Businessjet.

Diese Mischung unterschiedlicher Bereiche der Luftfahrt ist auf einer Messe einzigartig und ist eine Stärke der AERO.

Die Allgemeine Luftfahrt kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und geht mit Optimismus in das neue Jahr. Der Bedarf an Cockpit-Nachwuchs bei Airlines und Luftfahrtunternehmen auf der ganzen Welt sorgt für eine gute Auslastung der Flugschulen und für einen hohen Bestelleingang bei den Herstellern von Schulflugzeugen. Aber auch die private Nachfrage nach ein- und zweimotorigen Reiseflugzeugen ist trotz aller Krisen global auf einem guten Niveau. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche AERO 2025 (9. bis 12. April 2025) sind damit gegeben.

„Wir sind wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung der AERO im Allgemeinen wie auch in den einzelnen Bereichen. Neben unseren traditionellen, treuen Ausstellern, die schon seit vielen Jahren auf der AERO ihre Kunden und Interessenten treffen, gibt es auch 2025 wieder viele neue Unternehmen, die wir auf der Messe begrüßen dürfen“, sagt Projektleiter Tobias Bretzel vom AERO-Veranstalter fairnamic GmbH. „Der Stand der Anmeldungen liegt derzeit bereits zehn Prozent über dem Vorjahresniveau.“

Der Austausch zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Luftfahrt und mit den Behörden und Organisationen, besonders auf internationaler Ebene, ist eine weitere Stärke der Messe. Nicht wenige technologische Innovationen wie beispielsweise Glascockpits, Winglets oder die Verwendung von Verbundwerkstoffen in Primärstrukturen von Flugzeugen wurden zunächst in der „Kleinen Luftfahrt“ eingeführt und – als die Vorteile dieser Innovationen ersichtlich waren – auch in Verkehrsflugzeuge integriert. Die Allgemeine Luftfahrt ist ein Innovationsinkubator für andere Bereiche der Luftfahrt.

Besonders innovativ und mit einer großen Produktvielfalt präsentiert sich auf der AERO 2025 erneut die Ultraleichtflugzeug-Branche: Die Anhebung der Gewichtsgrenze auf 600 Kilogramm vor zwei Jahren ermöglicht die Entwicklung und die Produktion von innovativen Flugzeugen, die in Friedrichshafen ausgestellt sein werden.

Die Segelflugzeug-Hersteller werden 2025 wieder die AERO mit ihren Flugzeugen und Dienstleistungen im Rahmen der AERO Gliding Expo in Halle A1 bereichern, um dann erneut in den traditionellen Zweijahres-Teilnahme-Rhythmus zurückzukehren.

Für die AERO 2025 haben sich außerdem über zehn unterschiedliche Gemeinschaftsstände angemeldet. Darunter nationale Pavillons sowie regionale Gemeinschaftsstände von Luftfahrtclustern oder einzelnen Branchenverbänden.

„Angekündigt sind zum zweiten Mal der Dutch Pavillon sowie erstmals ein chinesischer Innovations-Pavillon, der in erster Linie Produkte zur nachhaltigen Luftfahrt präsentieren wird. Zudem Gemeinschaftsstände aus Tschechien, Brandenburg, Bremen, Baden-Württemberg und Bayern sowie Branchen-Pavillions wie der neue GBAA Pavillion* im Business Aviation Bereich, dem DHV-Gemeinschaftsstand* im Helicopter Hangar sowie der IDRF Pavillion* innerhalb der Halle A5“, freut sich Tobias Bretzel.

Besucherinnen und Besucher, die erfahren wollen, wie die Zukunft der Luftfahrt aussieht, können auf der AERO bahnbrechende Innovationen wie Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe, Elektroflugzeuge, innovative Avionik und neue, leichtere Werkstoffe anschauen. Der AERO Sustainable Aviation Trail wird das Publikum auf dem gesamten Messegelände wieder zu Firmen leiten, die sich besonders mit dem Thema „Nachhaltige Luftfahrt“ beschäftigen.

In den AERO Conferences, die zur Neuauflage erneut mehr als 200 Einzelveranstaltungen vom AERO Hydrogen & Battery Summit über die Fortbildungsreihe General Aviation Academy bis zu Produktpräsentationen umfassen, wird dieser Austausch auf internationaler Ebene über die einzelnen Bereiche der Luftfahrt gefördert und von den Akteuren dankend angenommen.

Die AERO 2025 wird mit einem erweiterten Ausstellungsbereich für die Business Aviation aufwarten, ohne aber die traditionellen Aussteller aus der Allgemeinen Luftfahrt wie die Hersteller von Kolbenmotorflugzeugen, Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Gyrokoptern und andere zu vergessen. Aussteller aus der Geschäftsluftfahrt werden in den Hallen A2, A3 sowie in dem erstmalig errichteten, spektakulären Business Aviation Dome im Static Display optimale Bedingungen für ihre Produkt- und Dienstleistungspräsentationen vorfinden. Eine Abendveranstaltung am Mittwoch, 9. April 2025, bietet Ausstellern und eingeladenen Kunden eine informelle Kommunikationsplattform für den ungezwungenen Informationsaustausch.

Die bisher in der Halle A2 beheimatete „Messe in der Messe“ AERO Drones wird 2025 erstmalig in der Halle B4 stattfinden und rückt damit näher an die für die Drohnen-Betreiber wichtige Helikopter-Halle B5. Die AERO Drones wird aber weiterhin ihren bisherigen dreitägigen Zeitraum beibehalten und von Mittwoch bis einschließlich Freitag stattfinden.

Im benachbarten Helikopter Hangar in Halle B5 werden sich zahlreiche Hubschrauberhersteller wie Airbus, Bell, Leonardo sowie Händler, Betreiber und Zulieferer präsentieren. Gemeinsam mit dem Deutschen Hubschrauber Verband (DHV) wird es erneut ein 4-tägiges spezialisiertes Konferenzprogramm geben

Die Luftfahrtbranche bietet herausragende Karriere-Chancen in vielen Bereichen. Cockpitpersonal, Ingenieurinnen und Ingenieure, Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Software-Entwicklerinnen und Entwickler werden gesucht, um die Zukunft der Industrie zu gestalten. Viele Unternehmen nutzen die AERO 2025, um Nachwuchs für sich zu gewinnen.