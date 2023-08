Zweiter STOVL F-35B fliegt

Am 25. Februar startete der zweite STOVL F-35 Lightning II Prototyp zu seinem Jungfernflug.

Bei dem Prototypen BF-2 handelt es sich um die zweite Testmaschine bei der Short Take Off and Vertical Landing Variante. Diese Flugzeuge unterscheiden sich von der konventionellen Version F-35A CTOL durch eine Schwenkdüse und einen Lift Fan, der es dem neuen Kampfflugzeug ermöglicht, auf kurzen Pisten zu starten und vertikal zu Landen. Der Erstflug fand am 25. Februar in Fort Worth (Texas) statt. Mit dem ersten F-35B Prototypen wurden bereits 84 Flugstunden absolviert, der zweite Prototyp wird für die nächsten Monaten in Fort Worth stationiert bleiben und ein ergiebiges Testprogramm abfliegen. Gegen Ende Jahr wird BF-2 zum US Navy Testzentrum in Patuxent River überflogen.