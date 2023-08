F-35 400 % effektiver als Su-27 Flanker

Nach einem Frontalangriff gegen das F-35 Programm kontert die US Air Force zusammen mit Lockheed Martin.

Der F-35 Lightning II ist ab und zu im Kreuzfeuer der Kritik, Lockheed Martin und die US Air Force belegen nun, dass die F-35 im Luftkampf mehr als 400 Prozent effektiver sein wird als alle Jagdflugzeuge der vierten Generation. Selbst die neusten Kampfflugzeuge wie das modernste Baumuster der Su-27 Flanker wird gegen die Lightning II in allen Bereichen der Luftkriegsführung keine Chance haben. Zusammen mit der USAF belegte Martin Lockheed, dass der F-35 Fighter der fünften Generation viel leistungsfähiger sein wird als alle bisher dagewesenen Jagdflugzeuge. In der News Sendung vom 29. August erfahren Sie wie dasfortschreitet.