Turkish will Airbus Maschinen leasen

Turkish Airlines plant die Integration von drei Airbus A320 per Leasingvertrag in ihre Flotte.

Dieser Schritt ist Teil einer grösseren Flottenexpansion der Airline. Die A320 Flugzeuge werden von Osprey Aircraft Leasing, Kuwait Turk One und Kuwait Turk Two zu Verfügung gestellt. Die Airline erwartet die Lieferung noch diesen Monat. Turkish Airlines betreibt zurzeit eine Flotte von 134 Flugzeugen und will in den nächsten fünf Jahren auf 196 Flugzeuge anwachsen.