Turkish Airlines will 105 neue Flugzeuge kaufen

Die mit Spannung erwartete Bekanntmachung der Turkish Airline ist öffentlich: Die Airline will insgesamt 105 neue Flieger bestellen und hat Offerten eingefordert.

Turkish Airline habe sowohl bei Airbus als auch bei Boeing Angebote eingefordert. Sie will im Rahmen ihrer Expansionspläne 35 Langstrecken-, sowie 70 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge resp. Kaufoptionen erwerben. In Frage kommen die Typen A350, A330 und A320 von Airbus sowie die 787, 777 und die 737 Next Generation von Boeing.