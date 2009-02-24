Turkish Airlines bei Cargo 2000

Turkish Airlines ist dem Cargo 2000 Qualitätsmanagement Programm beigetreten.

Auf Wunsch ihrer grössten Kunden ist Turkish Airlines nun auch beim Qualitätsmanagement Programm Cargo 2000 dabei. Die Airline ist das 28. Mitglied des Programms zur Verbesserung der Qualität im Luftfrachtbereich. Ziel ist es, Zeit und Kosten einzusparen und den Ruf der Air Cargo Anbieter zu verbessern. Turkish Airlines betreibt sowohl Passagier- als auch Frachtflüge weltweit. Im Jahr 2008 stieg das Cargo-Volumen um 8,7 Prozent auf 199.006 Tonnen. Und dank starker Expansion konnte die Airline einen Anstieg der Passagierzahlen um 15 Prozent vermelden.



