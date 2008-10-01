THYs Flottenerneuerung erwartet

Mit Spannung wird die Bekanntmachung der Bestellungen von Turkish Airlines für diesen Monat erwartet.

Bislang wurde nur bekannt, dass es eine grössere Bestellung geben werde, die sowohl Kurz- als auch Langstreckenflugzeuge beinhalte. Turkish Airlines plant die Verdopplung ihrer Kurzstreckenflieger bis 2018 auf 200 Stück. Im vierten Quartal sollen acht neue Flugzeuge geliefert werden, fünf Airbusse und drei Boeing 737-800. Im Februar sollen zwei A330 dazukommen. Bei der neuesten Bestellung sind keine Regionalflugzeuge dabei, Turkish Airlines konzentriert sich auf das Volumen, sie will bis 2013 ihre Passagierzahlen auf 40 Millionen verdoppeln und auch das Einkommen auf US$ 10 Milliarden verbessern.