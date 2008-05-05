Zweiter F-35 parat zum Testflug

Noch in diesem Monat wird ein weiterer Meilenstein im F-35 Programm erreicht. Der zweite Prototyp F-35B wird zum Jungfernflug starten.

Dan Crowley, Verantwortlicher Manager für die Entwicklung und Produktion, ist zuversichtlich, dass der zweite F-35 Prototyp Ende Mai zum Erstflug abheben wird. Bei der zweiten Testmaschine handelt es sich um eine verbesserte F-35 Variante. Die Maschine erfuhr ab 2003 ein grosses Redesign, bei dem das Hauptaugenmerk auf Gewichtseinsparungen fokussiert wurde.

Der zweite Prototyp ist eine F-35B Version, die für Kurz- und Vertikale Starts und Landungen ausgelegt ist. Am Steuer wird Testpilot Graham Tomlinson von British Aerospace sitzen.