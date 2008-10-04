F-35 erzielt weiteren Fortschritt

Im Flugtestprogramm konnte die F-35A Lightning II einen weiteren Meilenstein durchfliegen.

Flight Test F-35

Der neue Star von Lockheed Martin und seinen Partnern wurde erstmals über eine Flugstrecke von mehr als 1000 nautischen Meilen getestet. Während des Überführungsfluges von Fort Worth Texas nach Kalifornien auf die Edwards Air Force Base musste der neuste Fighter der fünften Generation auch in der Luft betankt werden. Der Flug verlief zur vollsten Zufriedenheit des Testpiloten, er lobte die F-35 in allen Bereichen. Die F-35A wird ab nächster Woche das erweiterte Testflugprogramm von Edwards aus bestreiten.